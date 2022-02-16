Üye Girişi
Batman'da yüzeyi buz tutan havuza düşen iki çocuktan biri öldü - Son Dakika

Batman'da yüzeyi buz tutan havuza düşen iki çocuktan biri öldü

16.02.2022 17:09
Batman'da yüzeyi buz tutan havuza düşen iki çocuktan biri öldü

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yüzeyi buz tutan havuza düşen iki kuzenden biri hayatını kaybetti.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yüzeyi buz tutan havuza düşen iki kuzenden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı köyünde evlerinin bahçesinde oynayan Ömer Ç. (7) ve kuzeni Hilal Ç. (6) yüzeyi buz tutan havuza düştü.

Olayı fark eden yakınları çocukları havuzdan çıkardı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri Ömer Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer çocuk ise Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hilal Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500

Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da yüzeyi buz tutan havuza düşen iki çocuktan biri öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:29:12. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da yüzeyi buz tutan havuza düşen iki çocuktan biri öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement