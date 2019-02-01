Son Dakika Haberleri: Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı

Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı

2 saat önce

Batman'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı, System.String[]
Batman'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.


Ramazan Torlak idaresindeki 34 BNE 185 plakalı otomobil, Batman Hasankeyf kara yolunda karşı yönden gelen Süleyman Sağır'ın kullandığı 06 ABB 437 plakalı kamyonetle çarpıştı. Köksel Öztunç yönetimindeki 34 JL 0960 plakalı kamyonet de Sağır'ın kullandığı araca arkadan vurdu.

Kazada, sürücüler ile Abdullah Sağır, Yasemin, Ayşe Şebin, Mira, Hüsniye, Hamdiye ve Bahar Torlak yaralandı.

Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın, "Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor" Diyen Okan Bayülgen'e Sitem Etti Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu

İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:06:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]