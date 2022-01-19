Batman'da zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden ilçe merkezi çıkışında Ayrancı rampasında yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yaralanan bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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