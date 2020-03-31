BATMAN Dağdan kopan kaya parçası, köy yolunda ulaşımı durdurdu - Son Dakika

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BATMAN Dağdan kopan kaya parçası, köy yolunda ulaşımı durdurdu
6 saat önce
Dağdan kopan kaya parçası, köy yolunda ulaşımı durdurduBATMAN'ın Gerçüş ilçesinde, dağdan kopan kaya parçasının düştüğü Boğaz köyü yolu, bir süre ulaşıma kapandı.
Dağdan kopan kaya parçası, köy yolunda ulaşımı durdurdu
BATMAN'ın Gerçüş ilçesinde, dağdan kopan kaya parçasının düştüğü Boğaz köyü yolu, bir süre ulaşıma kapandı. Ekipler, kaya parçasını kaldırarak, yolu 1 saatte ulaşıma tekrar açtı.
Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyü mevkisinde, dağdan kopan kaya parçasının düştüğü yol, ulaşıma kapandı. Yaralanan olmazken, muhtar Abdulhakim Önal, İlçe Özel İdaresi ekiplerine yolun kapandığını haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından kaya parçasını kaldırıp, köy yolunu ulaşıma açtı. Muhtar Önal, iş makinesiyle kaya parçasını yoldan kaldıran ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:12 Kaynak: DHA
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