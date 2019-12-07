Son Dakika Haberleri: Batman'daki cinayet güvenlik kameralarına yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Batman'daki cinayet güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Batman'daki cinayet güvenlik kameralarına yansıdı

6 saat önce

Batman'da bir kişinin önünde yürüdüğü şahsa kurşun yağdırıp öldürdüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Batman'daki cinayet güvenlik kameralarına yansıdı, System.String[]

Batman'da bir kişinin önünde yürüdüğü şahsa kurşun yağdırıp öldürdüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.


Batman'da dün öğleden sonra 40 yaşındaki Rıfat Bilici, yolda yürüdüğü sırada arkasından ilerleyen M.B.'nin silahlı saldırısına uğramış, başına isabet eden kurşunlar sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Rıfat Bilici'nin vurulma anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlı M.B'nin güvenlik kameralarında Rıfat Bilici'nin arkasından yaklaşarak başına ateş ettiği görülüyor.


Olay sonrası gözaltına alınan zanlı M.B.'nin emniyetteki işlemeleri sürüyor. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı
Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 19:54:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'daki cinayet güvenlik kameralarına yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]