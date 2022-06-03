Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü - Son Dakika
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Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü

03.06.2022 11:51

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü Batman'daki cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı Batman'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada iki kişi gözaltına alınırken kaçan bir kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü

Batman'daki cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

BATMAN - Batman'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada iki kişi gözaltına alınırken kaçan bir kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Batman Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde iki husumetli ailenin arasında çıkan tartışmanın sonucunda açılan ateş sonucu aynı aileden Hasan, Kazım ve Niyazi Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, olaya karıştığı şüphesiyle R.Ş., H.Ş. ve M.Ş.'yi gözaltına alırken kaçan Ö.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsisi yapıldıktan sonra köy mezarlığına defnedildi.

Köyde ailelerin bir daha karşı karşıya gelmemesi için Jandarma ekiplerinin nöbeti devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü - Son Dakika


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