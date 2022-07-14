Batman'daki doğal maden suyu çeşmesi şifa arayanların akınına uğruyor

BATMAN Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyündeki doğal maden suyu çeşmesinin, başta böbrek taşları olmak üzere birçok hastalığa şifalı olduğuna inanan vatandaşların akınına uğruyor.

Sason ilçesi Yolüstü köyünde bulunan çeşmeye yurdun dört bir yanından ziyaretçi geliyor. Köylüler çeşmeden akan suyun şifalı olduğunu ve birçok rahatsızlığa da iyi geldiğini öne sürüyor. Çeşmeden akan suyun iltihaplanma, kireçlenme ve böbrek taşı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine inanan ziyaretçiler, günlerce köyde konaklayıp sudan içerek şifa bulmaya çalışıyor. Çeşme suyunun böbreklerde bulunan taşları erittiğini belirten çeşmeye gelen vatandaşlardan Hiyasettin Güneş, Diyarbakır'dan çeşmeye geldiğini belirterek ülkenin her ilinden hasta olan vatandaşların şifa bulmak için buraya geldiklerini belirtti. Güneş, "Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden geldim. Öncelikle taşları düşürmek için, böbreklerde bulunan taşları düşürmek için, bağırsakları temizlemek için birebir faydalıdır. İçimizde taş, kum varsa onları dışarıya atıyor. Daha önce derenin içine akıyordu. Şimdi hortuma bağlayarak çeşme yaptık. 80 yıldır bu çeşme vardır. Şifa arayan vatandaşlar her yerden buraya geliyor. Elazığ'dan, Diyarbakır, Mardin'den Yücebağ'dan gelenler oluyor. Bütün şehirlerden bu çeşmeye gelen vatandaşlar oluyor" dedi.

Çeşme suyunun idrar yollarındaki hastalıklara faydalı olduğunu belirten vatandaşlardan Ramazan Acar'da çeşme suyunun başta İdrar yollarındaki hastalıklara iyi geldiği için bölgeden bir çok vatandaşın çeşmeye gelerek sudan içtiğini söyledi.

"Çeşme suyundan içerek fayda gördük"

Batman il merkezinden çeşme suyundan içmeye geldiğini belirten vatandaşlardan Veysi Yılmaz daha önce çeşmeye geldiğini ve şifa bulduğunu belirterek, iyileşmek isteyen vatandaşların çeşmenin bulunduğu köyde en az bir hafta kalması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Biz Batman'dan geldik. Bu çeşmeden faydalanmak için en az bir hafta burada kalmak gerekir. İstanbul'dan gelenler de bir defa içmek ile fayda bulamaz. Bir kaç defa içmek lazım. Başta bağırsak iltihaplanmalarına ve benzeri birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Biz faydasını gördük" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, günlerce köyde konaklayarak hem suyu içiyor, hem de kaplara doldurup götürüyor.