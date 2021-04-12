BATMAN'DAKİ KAVGA BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI; AKRABALAR TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI - Son Dakika

BATMAN'DAKİ KAVGA BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI; AKRABALAR TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI

12.04.2021 09:57

BATMAN'DAKİ KAVGA BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI; AKRABALAR TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDIHaber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL,(DHA) - BAHÇELİEVLER'de akraba olan iki grup arasında silahların da kullanıldığı taşlı sopalı kavga çıktı.

BATMAN'DAKİ KAVGA BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI; AKRABALAR TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI

Haber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL,(DHA) - BAHÇELİEVLER'de akraba olan iki grup arasında silahların da kullanıldığı taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi silahla, altı kişi ise taş ve sopalarla yaralandı. Kavganın Batman'daki arazi kavgasının devamı olduğu öğrenilirken, kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler, Hürriyet Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Batman'ın bir köyünde yaşayan kişiler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Batman'da çıkan kavga sonrası İstanbul'da yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen kişiler sokakta tartışmaya başladı. Saatlerce süren tartışma yerini silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya bıraktı. Yaklaşık 50 kişilik grup bir anda sopalarla birbirine vurmaya başladı. Kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği bir kişi yaralanarak yere yığıldı. 6 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı kişilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavganın çıktığı sokağın giriş ve çıkışı polis ekipleri tarafından kapatıldı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kavgaya ilgili incelemeleri devam ediyor.

YAŞANAN KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grubun elindeki sopalarla birine vurduğu, kavga sırasında silah sesleri duyuluyor. Bir başka görüntüde ise elinde havaya doğru tuttuğu silahı bulunan bir polis memurunun kavgaya havaya karışan kişileri sakinleştirmeye çalıştığı, kavga eden kişilerden bazılarının taş ve sopa fırlattığı görülüyor.

BATMAN'DAKİ KAVGA BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI; AKRABALAR TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI
BATMAN'DAKİ KAVGA BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI; AKRABALAR TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI
BATMAN'DAKİ KAVGA BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI; AKRABALAR TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI
BATMAN'DAKİ KAVGA BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI; AKRABALAR TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI
BATMAN'DAKİ KAVGA BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI; AKRABALAR TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI
BATMAN'DAKİ KAVGA BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI; AKRABALAR TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI
BATMAN'DAKİ KAVGA BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI; AKRABALAR TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI

Bahçelievler, Batman, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BATMAN'DAKİ KAVGA BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI; AKRABALAR TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI - Son Dakika


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