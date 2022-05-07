Batman'daki Kırkat Göleti'nin su seviyesi yağışlarla yükseldi - Son Dakika
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Batman'daki Kırkat Göleti'nin su seviyesi yağışlarla yükseldi

07.05.2022 18:44
Batman'daki Kırkat Göleti'nin su seviyesi yağışlarla yükseldi

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nin su seviyesi yükseldi.

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nin su seviyesi yükseldi.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan, tarımsal ve hayvansal üretimde sulama amaçlı kullanılan, olta balıkçılığı yapılan Kırkat Göletinin su seviyesi, bahar dönemindeki yağışlarla yükseldi.

Gercüş Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, 1985 yılında yapılan yapay gölettin ilçenin bitkisel üretim ve hayvancılığa katkı sunduğunu söyledi.

Kaplan, şunları kaydetti :

"Nisan ve Mayıs ayında yağan yağışların sonucu gölet dolmuştur. Köylerimiz sulama amaçlı kullanmaktadır. Özelikle sebze ve meyve sulamasında kullanılmaktadır. Besicilerde hayvanların su ihtiyacını burada karşılamaktadır. Gölete olta balıkçılığı yapılmaktadır. Çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum."

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Hisarcık, Batman, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'daki Kırkat Göleti'nin su seviyesi yağışlarla yükseldi - Son Dakika


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