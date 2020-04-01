Batman'daki marketten 'Askıda Gıda' kampanyası - Son Dakika

Batman'da bir market, korona virüs nedeniyle muhtaç aileler için iş yerlerinde 'Askıda Gıda' kampanyası başlattı.



Batman'da marketin şubelerine gelen müşterilerin kampanyaya destek vermeye başladıklarını belirten işletmeci Yusuf Yılmaz, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapmasını istedi. Yılmaz, "Market müdürümüz Müslüm Yılmaz bu konuyla yakından ilgileniyor. 150 lira değerinde gıda paketleri hazırlıyoruz. Markete gelme imkanı olmayanlar da destek olabilir" dedi.



Yılmaz ayrıca ihtiyaç sahiplerinin mutlaka bağlı bulundukları muhtarlıktan fakirlik kağıdı getirme şartının olduğunu da sözlerine ekledi. - BATMAN