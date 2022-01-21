Batman'daki okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika

Batman'da 632 okulda okuyan 172 bin öğrenci karnelerine "yüz yüze" kavuşmanın sevincini yaşadı.

Batman Vakıfbank Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne törenine katılan Vali Hulusi Şahin, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Törende konuşan Şahin, tüm ülkede olduğu gibi Batman'da da binlerce öğrencinin karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktığını söyledi.

Bütün öğrencilere iyi tatiller dileyen Şahin, "Velilerimize bu 15 gün içerisinde çocuklarımızın dinlenmelerine fırsat vermelerini tavsiye ediyorum. Ama dijital platformlardan, bilgisayar oyunlarından uzak durmakta da fayda var." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran da karne alan öğrencilere 15 günlük tatilde dinlenmeleri, aileleriyle güzel vakit geçirmeleri, ikinci döneme yeni bir enerji ile başlamaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Kurtaran, "10 bin öğretmenimize de şükranlarımızı sunuyorum." ifadesini kullandı.