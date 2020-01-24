Batman'daki otogar cinayeti davasında karar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'daki otogar cinayeti davasında karar - Son Dakika

Batman'daki otogar cinayeti davasında karar

7 saat önce

Batman'da, şehirlerarası otogarında geçen yıl 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ'ı öldürdükleri gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuklu sanık Resul Ketir ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Azad Ketir ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Batman'daki otogar cinayeti davasında karar, System.String[]

Batman'da, şehirlerarası otogarında geçen yıl 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ'ı öldürdükleri gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuklu sanık Resul Ketir ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Azad Ketir ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Batman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanıklar Resul ve Azad Ketir kardeşler tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirirken, sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Resul Ketir'i "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Azad Ketir'i de 24 yıl hapse mahkum etti.

Batman Şehirlerarası Otogarı'nda 28 Ağustos 2019'da iki grup arasında çıkan bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Batman'daki otogar cinayetinde katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim'e olay sözler: Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir Son Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik Elazığ'da 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 00:34:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'daki otogar cinayeti davasında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]