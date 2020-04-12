Batman'daki parklar ziyaretçilere kapatıldı - Son Dakika

Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasını önlemek adına alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı il merkezindeki parklar kapatıldı.

Batman 'da koronavirüs mücadele kapsamında parklar vatandaşın girişine kapatıldı.

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