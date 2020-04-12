Batman'daki parklar ziyaretçilere kapatıldı - Son Dakika

Batman'daki parklar ziyaretçilere kapatıldı
6 saat önce
Batman'da koronavirüs mücadele kapsamında parklar vatandaşın girişine kapatıldı.
Batman'da koronavirüs mücadele kapsamında parklar vatandaşın girişine kapatıldı.
Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasını önlemek adına alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı il merkezindeki parklar kapatıldı.
Sabah saatlerinde ekipler kentteki parkların girişlerine şerit çekerek uyarı levhaları astı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:40 Kaynak: AA
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