Selde can veren babaanne ve torunlarıyla ilgili acı detay! Evin duvarı yıkılınca suya kapılmışlar

Batman'da etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta sele kapılıp hayatını kaybeden Lalihan Güner ile 3 torununun olay sırasında evde oldukları ortaya çıktı. Selin evin duvarını yıktığı, içeride bulunan Güner ile 3 torunun suya kapıldığı bildirildi. Duvarının bir bölümü yıkılan evin içerisi ve çevresinin selin taşıdığı çamurla adeta bataklığa dönüştüğü görüldü.

3 TORUNUYLA BİRLİKTE CAN VERDİ

Türkiye'yi etkisi altına alan fırtına ve sağanak Batman'da hayatı felç etti. Sel sularına kapılan Lalihan Güner ile 3 torununun dün cansız bedenleri bulundu.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Ailenin akrabası ve yakın komşusu olan Zeynep Güner (39), yaşananları anlattı. Gece yarısı çay içtiklerini ve yağışın sesiyle irkildiklerini söyleyen Güner, "Biz içerde çay içiyorduk. Yağış vardı. Çocuklarım yatıyordu ben ve eşim yatmıyorduk. Yağıştan dolayı biraz korktuk ama dışarı baktım su çok azdı. Eve girdikten sonra birden elektrikler gitti. Kapıdan bir ses geldi. Korktuk. Kocam kapıyı açınca birden ne kadar su varsa eve girdi. Ben hemen bebeğimi kucağıma aldım. Eşim de çocukları yanına aldı. Kızlarım dama çıktı. Yardım istediler. Onlara komşularım yetişti. Öyle kurtulduk" dedi.

"EŞYALAR, HAYVANLAR GİTTİ"

Ailenin akrabalarından Hülya Güner de sel yaşandıktan sonra dışarı çıktıklarını ifade ederek, "Çığlık sesleri duyduk ama nerede olduğunu bilmiyordum. Ben de eşimi aradım. Eşim geldi ve çocukları ablasının evine gönderdi. Ben de tekrar buraya geldim. Çok zor bir durumdu. Resmen şoka girmiştim. Komşularımın eşyaları hepsi suda gitti. Hayvanları öldü" diye konuştu. Mahallede vatandaşların ve ekiplerin temizlik çalışması sürüyor.