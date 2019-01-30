Son Dakika Haberleri: Batman'daki Şeyh Bağdu'yu Anma Etkinliğinde 5 Bin Kişi Yer Sofrasında Buluştu

Batman'daki Şeyh Bağdu'yu Anma Etkinliğinde 5 Bin Kişi Yer Sofrasında Buluştu

38 dakika önce

Batman'daki Şeyh Bağdu'yu anma etkinliğinde 5 bin kişi yer sofrasında buluştuBatman'ın Beşiri ilçesinde bağlı Örmegöze Köyü'ndeki Zilan Türbesi'nde Şeyh Süleyman Bağdu'yu anmak için gelen 5 bin kişi yer sofrasında buluştu.

Batman'daki Şeyh Bağdu'yu anma etkinliğinde 5 bin kişi yer sofrasında buluştu

Batman'ın Beşiri ilçesinde bağlı Örmegöze Köyü'ndeki Zilan Türbesi'nde Şeyh Süleyman Bağdu'yu anmak için gelen 5 bin kişi yer sofrasında buluştu.

İlçeye bağlı Örmegöze köyünde Şeyh Süleyman Bağdu'yu 13'üncü anma ve AŞ dökme etkinliği Türkiye'nin birçok kentinden yaklaşık 5 bin ziyaretçiyi buluşturdu. Anma programına katılanlar için Şeyh Süleyman Bağdu'nun oğlu Şeyh Selman Bağdu tarafından yer sofrası kuruldu. Babasının ölümünün ardından düzenledikleri 'Kardeşlik yer sofrası' etkinliğinin gelenekse hale geldiğini anlatan Bağdu, Merhum babamın anma etkinliğinde gelenekselleştirdiğimiz 'Kardeşlik yer sofrasında' sevenlerimizle yemekte bir araya geldik. Güzel hava sayesinde bu yıl beklenilenin üzerinde bir katılım oldu. Anma ve AŞ dökme törenine katılanlara teşekkür ediyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:04 Kaynak: DHA

Beşiri, Örmegöze Köyü, Batman, Güncel
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