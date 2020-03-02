Batman'daki STK'lardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'daki STK'lardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması - Son Dakika

Batman'daki STK'lardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması

6 saat önce

BATSO Başkanı Abdulkadir Demir'in açıklaması Salondaki STK temsilcileri BATMAN - Batman Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

BATSO Başkanı Abdulkadir Demir'in açıklaması

Salondaki STK temsilcileri

BATMAN - Batman Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünyanın sessiz kaldığını belirten Demir, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımızla da rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Batman'daki STK'lardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması

Bahar Kalkanı Harekatı, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:09 Kaynak: AA
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