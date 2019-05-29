Batman'daki terör operasyonu

Batman
'ın Hasankeyf
ilçesine bağlı iki köyde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Hasankeyf ilçesinin Kelekçi ve Kayıklı köylerinde terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince dün saat 06.00'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün saat 10.00'dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.
Kelekçi köyü kırsalında Jandarma
Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerince operasyon başlatılmış, operasyonda, bir sığınakta saklandıkları tespit edilen 4 terörist, silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim olmuş, teröristlerden birisinin, 4 Ekim
2018'de Mardin
'in Dargeçit
ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili, sözde "Mava Grubu" sabotajcısı "Mahir" kod adlı terörist olduğu tespit edilmişti.