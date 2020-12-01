Batman'daki terör operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Kasım'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi İl Emniyet Müdürlüğü 'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 15 kişiden 13'ü serbest bırakılırken M.Ş ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

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