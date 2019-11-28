Batman'daki terör operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 30'a çıktı

Batman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalananların sayısı 30'a yükseldi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 kişi daha gözaltına alındı.

Operasyonda, yakalananların sayısı 30'a yükselirken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, ikamet ve üst aramalarında çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal, 4 tabanca ve bu silahlara ait 335 fişek ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde eylem ve faaliyetlere katıldıkları belirlenen 30 zanlının yakalanması için dün, 27 Kasım 2018'de bir çocuğu kendine siper eden PKK'lı teröristin şehit ettiği polis memuru Birol Öztekin'in isminin verildiği operasyon düzenlenmiş, operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP 27. dönem milletvekili adayı Ş.B'nin de olduğu öğrenilmişti.