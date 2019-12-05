Batman'daki TÜPRAŞ yerleşkesinde patlama

BATMAN'daki Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TÜPRAŞ yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, TÜPRAŞ yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında nedeni henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. çevrede endişe yaratan, can kaybı ve yaralamanın olmadığı patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.