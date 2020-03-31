Batman'dan Avrupa'ya 1 milyar maske - Son Dakika

BATMAN'da haftada 10 milyon maske üretimi yapan tekstil firması, Almanya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinden 1 milyar maske siparişi aldı. Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacını karşılamak için de üretimlerini aralıksız sürdürdüklerini anlatan fabrika yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu, "Fabrikamızda 3 vardiya sistemiyle çalışıyoruz. Haftalık 10 milyon maske üretiyoruz. Almanya ve İspanya gibi ülkelerden aldığımız 1 milyar maske siparişini en kısa sürede yetiştirmek için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi 'nde faaliyet yürüten bir tekstil firmasına Avrupa'dan 1 milyar maske siparişi geldi. Türkiye 'de koronavirüs salgınının belirlenmesinin ardından üretimlerini artıran fabrikada, 3 vardiya sistemiyle çalışan işçiler haftada 10 milyon maske üretimini yapıyor. Fabrika yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın maske ihtiyacını da karşıladıklarını ifade ederek, Avrupa'dan bir firma, çeşitli ülkelerde koronavirüs salgını nedeniyle kullanılacak 1 milyar maske siparişi aldıklarını söyledi.

'HAFTADA 10 MİLYON MASKE ÜRETİYORUZ'

Siparişleri yetiştirmek için 550 çalışanla fabrikada üretimi artırdıklarını anlatan Kaptanoğlu, "Fabrikamızda bone, maske ve eldivenle üç vardiya halinde çalışıyoruz. Haftada 10 milyon dolayında maske üretiyoruz. Bir yandan Sağlık Bakanlığı'nın maske ihtiyacını karşılıyoruz, diğer yandan da Avrupa'dan bir firmadan 1 milyar maske siparişi aldık. Üretim kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa ülkeleri için aldığımız siparişleri kısa bir sürede teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.