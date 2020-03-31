Batman'dan Avrupa'ya 1 milyar maske - Son Dakika

BATMAN'da, haftada 10 milyon maske üretiminin yapıldığı tekstil firması, Almanya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinden 1 milyar maske siparişi aldı. Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacını karşılamak için üretimi aralıksız sürdürdüklerini anlatan fabrika yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu, "3 vardiya sistemiyle çalışıyoruz. 1 milyar maske siparişini de en kısa sürede yetiştirmek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetin yürütüldüğü tekstil firmasına, Avrupa ülkelerinden toplam 1 milyar maske siparişi geldi. Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından üretimin artırıldığı fabrikada, 3 vardiya sistemiyle çalışan işçiler, haftada 10 milyon maske üretiyor. Fabrika yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın maske ihtiyacını da karşıladıklarını belirtti. Kaptanoğlu, Avrupa'dan bir firmanın, çeşitli ülkelerde koronavirüs salgını nedeniyle kullanılacak 1 milyar maske siparişi verdiğini söyledi.

Siparişleri yetiştirmek için 550 çalışanla fabrikada üretimi artırdıklarını anlatan Kaptanoğlu, "Fabrikamızda bone, maske ve eldivenle 3 vardiya sistemiyle çalışıyoruz. Haftada 10 milyon maske üretiyoruz. Bir yandan Sağlık Bakanlığı'nın maske ihtiyacını karşılıyoruz diğer yandan da Avrupa'dan bir firmadan 1 milyar maske siparişi aldık. Üretim kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Almanya ve İspanya gibi ülkelerden aldığımız 1 milyar maske siparişini de en kısa sürede yetiştirmek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" diye konuştu.