Batman'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek - Son Dakika

Batman'daki sivil toplum kuruluşları Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek verdi.

Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platform Sözcüsü ve Sağlık Sen Batman Şube Başkanı Maruf Yalçın, Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşturulmasının Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda atılan çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ayasofya kararının dünya genelinde Müslümanları sevindirdiğini aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"86 yıldır Müslümanların ibadetine kapalı olan Ayasofya Camisinin tekrar ibadete açılması bizleri son derece sevindirmiş ve gerek Türkiye'deki Müslümanlar ve gerekse dünyadaki Müslümanlar için bir sevinç kaynağı olmuştur. Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne alınmasında katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz."

Ayasofya'nın cami statüsüne dönüştürülmesinin yıllardır esaret ve zulüm altına olan Mescid-i Aksa'nın da özgürleşmesi açısından da önemli bir adım olduğunu dile getiren Yalçın, şöyle dedi:

"Ayasofya kararı sembolik değeri çok yüksek olan bir adım. Çünkü tam anlamıyla bağımsız olması açısından önemli bir karar oldu. Bu adımla birlikte yıllardır zulüm ve esaret altında olan mescidi aksanın da özürlüğüne kavuşması ümidimiz ve beklentimizdir. İnşallah Mescid-i aksa da en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur ve Müslümanlar da özgür bir şekilde orada ibadetlerini yaparlar."

Medrese Alimleri Vakfı Batman İl Temsilcisi Molla Tahir Baran da, Ayasofa'nın yeniden ibadete açılmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Ayasofya'nın fethin sembolü olduğunu hatırlatan Baran, "Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kazanması dünya Müslümanlarına da yeni bir umut kaynağı oldu. Ayasofya kararı Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın da özgürleşmesi açısından çok önemli bir karar olmuştur. Müslümanlar olarak çok sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.