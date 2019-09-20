Batman'dan diyarbakır'daki ailelere destek mesajı

BATMAN'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere destek verdi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kudret Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrası bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, düzenledikleri basın açıklamasıyla, HDP önünde 18 gündür oturma eylemi yapan çocukları dağa kaçırılan ailelere destek verdiklerini açıkladı. Sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan basın açıklamasını okuyan Kadın ve Demokrasi Derneği Batman İl Temsilcisi Avukat Adile Gürbüz, ailelere her zaman destek olacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Annelerin ve ailelerin çocuklarına kavuşmak için cesur yürekleriyle başlattığı bu eyleme kayıtsız kalamayız. 18 yaşından küçük çocukların dahi, türlü hilelerle terör örgütü PKK'ya katılmasına sebep olan yolları görüyoruz. Hak ile batılın mücadelesinde Batman halkımızdan aldığımız güçle Batman'daki sivil toplum kuruluşları olarak barışın, kardeşliğin ve yarınlarımızın inşası için meydanlarda olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Ailesinden koparılan her bir çocuk ve genç, evine dönünceye kadar, terörle daha fazla insanımızı yitirmemek için bu sürecin doğrudan takipçisi olacağımızı Batman'dan tüm Türkiye ve dünya kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."