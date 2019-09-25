Son Dakika Haberleri: Batman'dan Diyarbakırlı annelere destek
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Batman'dan Diyarbakırlı annelere destek

1 saat önce

Çocuklarının PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere Batman'da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) tarafından destek açıklaması yapıldı.

Batman'dan Diyarbakırlı annelere destek, System.String[]

Çocuklarının PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere Batman'da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) tarafından destek açıklaması yapıldı.


Atatürk Parkında yapılan basın açıklamasına aralarında ASKON, Eğitim-Bir Sen, KAMER, şehit ve gazi yakınları derneğinin de bulunduğu açıklamayı okuyan şehit yakını Nadire Tufan "Bizler bugün burada STK kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yılardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Batman'da kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olmasak da onların ne pahasına olursa olsun diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız" diye konuştu. - BATMAN

Diyarbakır, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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