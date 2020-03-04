Batman'dan Elazığ'daki depremzede öğrencilere destek - Son Dakika
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Batman'dan Elazığ'daki depremzede öğrencilere destek

6 saat önce

Batman 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Elazığlı depremzede öğrencilere kitap yardımında bulundu.

Batman'dan Elazığ'daki depremzede öğrencilere destek, System.String[]

Batman 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Elazığlı depremzede öğrencilere kitap yardımında bulundu.

"Sesini duyan var" projesi kapsamında harçlıklarıyla aldıkları kırtasiye malzemeleri ve 30 koli Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlık kitabını depremden etkilenen Elazığ'daki 8. sınıf öğrencilerine ulaştırmak üzere Batman İl Afet ve Acil Durum(AFAD) Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Okul müdürü Hasan Keskin, sosyal sorumluluk ve duyarlılık oluşturmak kapsamında "sesini duyan var" projesini hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle LGS ve üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklarımızın belirli imkanlarla donatılmaları, desteklenmeleri konusunda tedbirler alınıyor. Bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri ve bir nebze dahi olsa yaralarının sarılması için okulumuz öğrencileriyle yardım kampanyası başlattık. Ayrıca bazı öğrencilerimizin depremzede kardeşlerine gönderdikleri mektuplar bizleri de duygulandırdı."

Elazığ, Batman, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:56 Kaynak: AA
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