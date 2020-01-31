Batman'dan İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'dan İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Batman'dan İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Batman Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 5 tır yardım malzemesi gönderdi.

Batman'dan İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Batman Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 5 tır yardım malzemesi gönderdi.

Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan, çeşitli gıda ve giyim malzemelerinin yer aldığı tırlar, benzin istasyonu önünden dualar eşliğinde uğurlandı.

Vali Hulusi Şahin, Suriye'de acı ve çilenin bitmediğini, 4 milyona yakın Suriyelinin 7 yıldır Türkiye'de misafir edildiğini söyledi.

Suriye nüfusunun yüzde 60'ının ülkesinin dışına kaçmak zorunda kaldığını kaydeden Şahin, bunun son safhasının da İdlib'de cereyan ettiğini, yüz binlerce kişinin rejimin bombardımanından kaçmak için yollara döküldüğünü ve Türkiye sınırına doğru hareket ettiğini belirtti.

Şahin, şöyle konuştu:

"Yine, Türkiye halkı onlara kucak açtı. Batman olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Daha önce de sivil toplum kuruluşlarımızın ve siyasi partilerimizin destekleri olmuştu. Batman'ın İdlib'e desteği devam edecek. Mağdur ve mazlumun yanındayız. Bu insanlık görevidir. Medeniyetin gereğidir. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bize düşeni ve bize yakışanı yapmaya devam edeceğiz. Dünyadaki tüm acılar dinsin."

İl Müftüsü Turgut Erhan ise "Kampanya çerçevesinde nakdi 127 bin lirayı da İdlib'deki kardeşlerimize gönderiyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burhanettin Ceylan da kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Türkiye, Batman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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