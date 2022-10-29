Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Yolcular, otobüste yangın tüpü olmamasına isyan etti - Son Dakika
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Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Yolcular, otobüste yangın tüpü olmamasına isyan etti

29.10.2022 14:39

Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yanarak küle döndü. Yolcular, otobüste yangın tüpü bulamadıkları için alevlerin büyüdüğünü ifade ederken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 11.15 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağında seyir halinde olan yolcu otobüsünde çıktı. Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü yolun sağında otobüsü durdurdu. Araçtaki 15 yolcu dışarı çıktı.

ALEVLER TÜM OTOBÜSÜ SARDI

İhbar üzerine Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bu sırada otobüsten inen şoför ve yolcular da yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istemeye başladı. Yavaş yavaş büyüyen alevler otobüsü tamamen sardı.

Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı

"YANGIN TÜPÜ BULSAYDIK SÖNDÜREBİLİRDİK"

İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı otobüse müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla otobüsün tamamen yandığı görüldü. Yolculardan Ahmet Şirin, "Arkadan duman çıkmaya başladı. Arkadaşlar bizi uyardı, aracı sağa çekip durdurdu. İndik uzun süre yangın tüpü aradık ama bulamadık. Yoksa yangın küçük halde başladı, yangın tüpü bulsaydık söndürebilirdik. Arkamızda duran arabalara teker teker sorduk onlarda da yoktu. Gözümüzün önünde yavaş yavaş yanmaya başladı. İtfaiye gelene kadar büyüdü. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Tüm eşyalarımız yandı" diye konuştu.

Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı

"KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK"

İtfaiyeye haber veren bir diğer yolcu Hasan Çetin de konuşmasında, "Biz kavşağı dönerken şoför arkadaş mazot kokusu geliyor dedi. Aracı durdurdu, bir baktık arkadan alevler çıkıyor. Biz otobüsün içindeydik, kendimizi dışarı attık. Otobüs Batman'dan geliyor. Neden yandığı belli değil. Yaralanan yolcu yok" ifadelerine yer verdi.

Otobüsün yandığı yol trafiğe kapatıldı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla otogara giderken bazıları da polis ekiplerinin yardımıyla otogara gitti. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
Kaynak: DHA
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İstanbul, Batman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Yolcular, otobüste yangın tüpü olmamasına isyan etti - Son Dakika

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