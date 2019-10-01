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Batman'dan kahramanlık şehri Çanakkale'ye gazilerden şehitlere saygı

37 dakika önce

Batman Üniversitesi tarafından organize edilen 'Birlik beraberliğimizin sembol şehri Batman'dan kahramanlık şehri Çanakkale'ye gazilerden şehitlere saygı ziyareti' etkinliği ile gaziler otobüsle Çanakkale'ye uğurlandı.

Batman'dan kahramanlık şehri Çanakkale'ye gazilerden şehitlere saygı, System.String[]

Batman Üniversitesi tarafından organize edilen 'Birlik beraberliğimizin sembol şehri Batman'dan kahramanlık şehri Çanakkale'ye gazilerden şehitlere saygı ziyareti' etkinliği ile gaziler otobüsle Çanakkale'ye uğurlandı.


Gazileri Çanakkale'ye uğurlayan Rektör Durmuş, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada "Batman Üniversitesi olarak valimizin öncülüğünde Kıbrıs Barış Hareketi kahramanlarını, kahraman ecdadımızla saygı, sevgi, şükran ve dua buluşmasına yolluyoruz. Çanakkale'ye, Anıtkabir'e gazi meclisimize, ceddimiz Osman Gazi, Orhan Gazi'nin kabirlerinin ziyaretine, ilmi ve irfan sahibi olarak Mevlana'nın türbesine, İbrahim Peygamberimizin Nemrut ve putlarla mücadele ettiği Balıklıgöl'e, Eyüp Peygamberimizin sabır makamının ziyaretine, yani kısacası kahraman büyüklerimizi, gazilerimizi, kahramanlıkta destan yazmış ecdadımızla buluşmaya yolluyoruz. Gururluyuz Batman şehrinin birlik ve beraberlik şehri olduğunu tüm dünyaya haykırıyoruz. Batman şehri huzur şehridir. Batman şehri birlik ve beraberliğimizin simgesidir. Batman, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen gençlerin askerlik şubesinin önünde izdiham oluşturduğu şehirdir. Batman şehri 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında topyekun tüm halkının bayrağını alarak sokağa döküldüğü birlik ve beraberliğini tüm dünyaya haykırdığı şehirdir. Batman bütünlüğümüzün timsali bir ildir. Gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onların önünde saygı, sevgi ve hürmetle eğiliyor, her birinin ellerinden öpüyorum" dedi.


Konuşmaların ardından çekilen hatıra fotoğrafının ardından gaziler, Çanakkale'ye uğurlandı. - BATMAN

Batman Üniversitesi, Çanakkale, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:39 Kaynak: İHA
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