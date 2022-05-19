Batman'dan Malatya'ya atanan Vali Hulusi Şahin göreve başladı - Son Dakika
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Batman'dan Malatya'ya atanan Vali Hulusi Şahin göreve başladı

19.05.2022 14:06
Batman'dan Malatya'ya atanan Vali Hulusi Şahin göreve başladı

Batman'dan Malatya'ya atanan Vali Hulusi Şahin göreve başladı.

Batman'dan Malatya'ya atanan Vali Hulusi Şahin göreve başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Mayıs 2022 tarihli 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Batman Valisi iken Malatya'ya atanan Hulusi Şahin, Malatya Valiliği görevine başladı.

Valilik önünde Vali Yardımcıları Mustafa Şahin, Kenan Eskin, Hakan Ezgi ve ilgili müdürler tarafından karşılanan Şahin, makamına geçti.

Vali yardımcıları ile toplantı düzenleyen Şahin, akabinde ilgili müdürleri kabul ederek, devletin sağladığı imkanlar ve kanunlar çerçevesinde vatandaşlara sunulan hizmetlerin duyarlılıkla yürütülmesi talimatını verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'dan Malatya'ya atanan Vali Hulusi Şahin göreve başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'dan Malatya'ya atanan Vali Hulusi Şahin göreve başladı - Son Dakika
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