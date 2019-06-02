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Batman'dan Pakistan'a kardeşlik sofrası

49 dakika önce

Batman'da faaliyet gösteren tekstil firması sahibi Veysel Tekin, Ramazan ayı münasebetiyle Pakistan'da bin 500 kişiye iftar yemeği verdi.

Batman'dan Pakistan'a kardeşlik sofrası, System.String[]
Batman'da faaliyet gösteren tekstil firması sahibi Veysel Tekin, Ramazan ayı münasebetiyle Pakistan'da bin 500 kişiye iftar yemeği verdi.

Pakistan'daki Müslümanlara Ramazan ayı münasebetiyle ulaşarak bir cami bahçesinde bin 500 kişiye iftar yemeği veren Batman Sasonlu hayırsever iş adamı Veysel Tekin, Pakistan'daki kardeşleriyle ekmeklerini paylaşmanın huzuru içerisinde olduğunu söyledi. Tekin, "İslam'ın en önemli özeliklerinden biride paylaşmak ve yardımlaşmaktır. Pakistan'da bulunan Müslüman kardeşlerimiz maddi olarak yardıma muhtaçtır. Özelikle manevi duyguların zirveye yükseldiği bu ramazan ayında Pakistan'daki kardeşlerimiz ile aynı sofrada buluşmak ekmeğimizi paylaşmak bizim için huzur kaynağıdır. Ülkemiz dünyanın neresinde olursa olsun, ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşarak imkanlar doğrultusunda el uzattığını görüyoruz. Bizlerde hayırsever iş adamları olarak kendi imkanlarımızla devletimize ve Müslüman ümmetine imkanlarımız doğrultusunda yardım etmeliyiz" dedi.

İftar yemeğinde Türk bayrağı açan Pakistanlılar Türkiye için dualar ederek verilen yemekten dolayı teşekkür etti. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
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