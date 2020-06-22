Batman'de ücretsiz BESYO kursu - Son Dakika

Batman'de ücretsiz BESYO kursu

Batman'ın Beşiri ilçesinde gençler Spor Lisesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun (BESYO) sınavlarına ücretsiz kurslarda hazırlanıyor.

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Batman'ın Beşiri ilçesinde gençler Spor Lisesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun (BESYO) sınavlarına ücretsiz kurslarda hazırlanıyor.

Beşiri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurslarda gönüllü eğitmenler eşliğinde çalışan gençler, hayallerindeki bölümü kazanabilmek için çabalıyor.

Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgınında gençlerin zorunlu olarak evlerinden çıkamadığını anımsattı.

Bu nedenle gönüllü öğretmen ve antrenörler eşliğinde gençlerin Spor Lisesi ile BESYO sınavlarına iyi şekilde hazırlanmalarına katkı sunmak için ücretsiz kurs açtıklarını aktaran Aşcı, gençlere başarılı olmaları için her türlü desteği sunacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ender Hazar da 47 öğrencinin katıldığı kurslarda gönüllü eğitmenler eşliğinde çalıştıklarını aktararak, "Yeni dönemde bakanımızın talimatıyla salonlarımızı gençlerimize açtık. Haftanın 3 günü gönüllü öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz Spor Lisesine hazırlanan gençlerimize eğitim veriyor. Haftanın iki günü de BESYO sınavlarına hazırlanan gençlerimize kurs veriyoruz." dedi.

Gençlerden Ömer Faruk Ortaç ise sınavlara hazırlık için imkan sunan kaymakamlığa teşekkür etti.

Beşiri, Batman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:37 Kaynak: AA

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