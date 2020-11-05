Batman-Dörtyol petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığında şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Batman-Dörtyol petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığında şüphelilerden 2'si tutuklandı

05.11.2020 19:19
Batman-Dörtyol petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığında şüphelilerden 2'si tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'de Batman-Dörtyol ham petrol boru hattından akaryakıt çalarak piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Osmaniye'de Batman- Dörtyol ham petrol boru hattından akaryakıt çalarak piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma ve Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinin Nohut köyü yakınlarından geçen Batman-Dörtyol ham petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığı yapıldığının belirlenmesi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 12 şüpheli Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akaryakıt, Dörtyol, Petrol, Batman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman-Dörtyol petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığında şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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