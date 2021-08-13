Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı - Son Dakika

Siverek ilçesinde mısır tarlalarında taşları temizlediği sırada, Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasına sebep olduğu gerekçesiyle iş makinası operatörü ile tarla sahibi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

SIZINTI DURDURULDU

Petrol boru hattının patlamasından yaklaşık 3 saat sonra kontrollü vanaların kapanmasıyla sızıntı durduruldu. BOTAŞ yetkilileri sızıntıdan akan ham petrolü önünü kazıyarak, bir havuzda toplamaya başladı. Büyük bölümünün mısır tarlalarında dağıldığı görülen petrol, 150 dönüm mısır tarlasına zarar verdi.

"BİRDEN BORUDA FIŞKIRMA OLDU"

O esnada tarlada çalışan görgü tanıklarından Aziz Gülbeden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buradan 400-500 metre uzaklıkta çalışıyordum. Birden baktık boruda bir fışkırma oldu, patlama sesi gelmedi ama baktığımızda orda kepçe çalışıyordu, artık kepçeden mi oldu, başka sebeple mi oldu tam olarak bilmiyoruz ama büyük ihtimal kepçe orda çalışırken oldu" dedi.

GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Vanaların kapanmasıyla sızıntıyı durduran yetkililer, boru hattında onarım çalışmasına başladı. Gün içerisinde borunun onarılması beklenirken, borunun onarılmasından sonra hasar tespit çalışması yapılması bekleniyor.