Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformundan, CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki - Son Dakika

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Platformdan yapılan açıklamada, okullarda verilecek eğitim tarzını seçimi, okutulacak derslerin konusunda tercihte bulunmanın velilerin evrensel ve ulusal hukuktan kaynaklanan haklarından olduğu kaydedildi.

"Kuran kurslarında din eğitimiyle ilgili dersler verilmesini eleştiren Özel'in halkın teveccühünü kazanan din eğitimini ortaçağ karanlığı olarak nitelendirerek milletimizin inancına hakaret etmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Avrupa'nın Ortaçağ karanlığını yaşadığı dönemde, İslam dini ilk emri 'Oku' olan bir medeniyet inşa etmiş, insanlığı cehaletten kurtarmıştır. Kuran ve sünnet ekseninde kurulan medeniyet çağlar üstü bir anlayışla insanlığı aydınlattı, barış ve adaleti hakim kılmaya çaba sarf etti. Din eğitimini bilimsellikten uzak, çağdışı gibi tabirlerle karalamak, Ortaçağ karanlığı olarak nitelemek, aslında iç dünyalarında var olan kinin tezahürüdür. Milletimiz 28 Şubat artığı, bölücü ve ötekileştirici bu zihniyete asla prim vermeyecektir."