Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece de denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.



Polis ekipleri akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda denetim yaptı.

Ekipler denetimde vatandaşları ve araçları durdurarak, izin belgesi kontrolü yaptı.

Batman'da genel olarak vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görülürken, görevleri nedeniyle dışarı çıkanların ise maske ve eldiven taktığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği gözlendi.