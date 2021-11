Batman Emniyeti 7 saate hırsızlık çetesini çökertti - Son Dakika

Batman Emniyeti 7 saate hırsızlık çetesini çökertti

BATMAN - Batman'da 3 iş yerine girerek hırsızlık olayı gerçekleştiren iki zanlı, polisin titiz çalışması sonucu 7 saatte yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir internet kafede yaşanılan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. İnternet kafede detaylı araştırma yapan polis, önce güvenlik kameralarından hırsızlık olayında kullanılan aracı tespit etti ardından ise sokak araştırması üzerine hırsızların evini tespit etti. Hırsızların bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis, iki hırsızı yakaladı. Hırsızların çaldıkları 11 adet laptop, 6 adet LCD televizyon ve gelinlik malzemeleri ele geçirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Asayiş Şube Müdürü, "Bir iş yerine yapılan hırsızlık ihbarı üzerine ekiplerimiz gidiyor. Burada yapılan kamara araştırması ve sokak araştırması üzerine bindikleri aracı tespit ettik. Bu aracın en son gitmiş olduğu noktada evlerini tespit ettik. Evin önünde yasaklı dediğimiz köpek vardı. Onu haydi ekibimizle almak suretiyle eve girdik eve girdiğimizde ise iki şahıs evdeki bu malzemelerle beraber evde yakalandı. Daha geniş çaplı aramamızda ise narkotik malzemeleri ayrıca da bir tane de ruhsatsız silah elde edildi. Amacımız huzurlu bir Batman, daha güvenilir bir Batman oluşturmak. Bu da vatandaşlarımızın desteğiyle olur. Korkmadan çekinmeden her türlü şekilde ihbarda bulundukları zaman biz her zaman yakınız. ve yakın olmaya devam edeceğiz. 11 adet laptop 6 adet LCD televizyon ayrıca hırsızlıktan dolayı elde edilmiş gelinlik malzemeleri var. Müştekileri zaten burada, teslim edeceğiz gerekli işlemlerden sonra adli merciler çıkaracağız. İki kişi vardı. Çalıntı olduğunu değerlendirdiğimiz malzemeler bunlar ama bunlarla ilgili daha önceki var olan müracaatları tek tek değerlendirip bunların da sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız. Şu an ki burada bulunan malzemeler 3 dükkana ait malzemeler" dedi.

"Bu kadar çabuk bulunmasını beklemiyordum"

İşlettiği internet kafede çalınan malların 7 saatte bulunmasına sevinen Sefa Yılmaz, "Dün gece vakti benim internet cafeme girdiler. Kültür mahallesinde internet cafem var. Gece geç saatlerde iki şahıs herhalde girmiş hırsızlığa 6 tane televizyon 8 tane bilgisayar leptop çalmışlar. Klavyeler falan benzeri şeyleri çalmışlar. Emniyete haber verdik. Emniyet geldi. En kısa zamanda bize buldular. Emniyetteki memur arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Çalınan eşyalarımın bu kadar çabuk bulunmasını valla beklemiyordum. Ben bir ay iki ayı bulacak diye bekliyordum. Çok teşekkür ederim onlara. Çalınan eşyalarımın değeri 100 - 150 bine yakın vardır. Hepsi sıfır, leptoplar, hepsi sıfır alınmıştı. Yani hepsi 100 - 150 bin TL üzerinde varlar. Zaten 6 tane televizyon içlerinde hala taksitleri devam edenler var. Leptoplar da aynı şekil. Emniyete çok teşekkür ederiz" diye konuştu.