"Batman Enerji Zirvesi 2021" başlıyor - Son Dakika

Batman Üniversitesi'nin coğrafi konum itibarı ile petrol, güneş, jeotermal ve HES gibi farklı enerji kaynaklarına sahip bir bölgede bulunması nedeni ile enerji konusuna tüm yönleriyle odaklanabilen ve bu alanda ihtisaslaşan bir üniversite olmayı amaçlamadıklarını ifade eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, "Petrol şehri olarak adlandırılan Batman'ın "Enerji Şehri"ne dönüşmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla "Batman Enerji Zirvesi 2021"i düzenledik, tüm ilgilileri zirveyi takip etmeye davet ediyorum." dedi.

Zirvenin iki gün süreceğini belirten Zirve Düzenleme Komitesi Başkanı ve Batman Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Rıda Tür, "Batman Enerji Zirvesi 2021"in akademisyen ve uzmanların katılımı ile sekiz oturum düzenleneceğini belirterek, açılış oturumuna Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve Tüpraş Batman Rafinerisi Müdürü Murat Şimşek'in katılacağını açıkladı.

Batman Enerji Zirvesi 2021'de oldukça geniş bir yelpazede oturumlar düzenlendiğinin ifade edildiği açıklamada zirvenin "birinci oturumda 'Enerji, Ülkemiz ve Ortadoğu' konusunun, ikinci oturumda 'Bölgesel Petrol Kaynakları ve Enerji İhtiyacı' konusunun, üçüncü oturumda 'Enerji Yönetimi, Sürdürebilirlik, Kalite' konusunun, dördüncü oturumda 'Yenilenebilir Enerji' konusunun, beşinci oturumda 'Akıllı Şebekeler ve Endüstri 4.0' konusunun, altıncı oturumda 'Enerji Verimliliği' konusunun, yedinci oturumda 'Bölgesel Enerji Problemleri ve Çözüm Önerileri' konusunun işleneceği açıklandı.