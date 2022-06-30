"Batman Enerji Zirvesi" başladı - Son Dakika
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"Batman Enerji Zirvesi" başladı

30.06.2022 17:56
"Batman Enerji Zirvesi" başladı

Batman Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Batman Enerji Zirvesi" başladı.

Batman Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Batman Enerji Zirvesi" başladı.

Batman Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 3 gün sürecek, ilk gün yüz yüze başlayan zirve son iki gün çevrim içi devam edecek.

Zirvenin ev sahipliğini yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, zirvenin kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Geçen yıl online yapılan, bu yıl ise yüz yüze başlayan zirvenin önemine işaret eden Demir, "Enerjinin sadece ekonomi, finansman, teknik boyutları değil, Türkiye'nin küresel enerji jeopolitiğinde genel önemine ve bunun içerisinde Batman'ın yeri ve önemine vurgu yapması açısından bu zirve çok önemli." dedi.

Demir, sürdürdükleri çalışmalarla öğrencilerin akademik anlamda yüksek lisans, doktora tezlerini geliştirebilecekleri, uzmanlık alanlarında ilerleyebilecekleri bir alan sunmanın yanı sıra her birinin Batman Üniversitesinden alacakları sertifika ile istihdama katılmalarının da yolunu açmış olacaklarını kaydetti.

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Babanlı, dünyada son zamanlarda çok sıcak gelişmeler yaşandığını, Türkiye'nin her dönemde çok güzel bir performans sergilediğini belirtti.

Babanlı, "Dünyanın geleceği enerji meselelerine bağlı. Bu konuda Batman Üniversitesi Türkiye'mizin enerji eğitiminde ön sıralardaki üniversitelerinden birisi. Üniversite genç olabilir ancak onunu vizyonu çok güzel, çok geniş. Mart ayında iş birliği protokolü imzaladık ve bugün artık Batman'dayım." dedi.

İlk kez Batman'a geldiğini anlatan Babanlı, şehrin ve insanlarının sıcak olduğunu, Batman Üniversitesinin bugün ortaya koyduğu performansı da çok iyi bulduğunu aktardı.

Babanlı, "Bugün anlatılan projelerin içerisinde olmamız çok önemli. Bu alanda dünya çapında önemli üniversitelerden biriyiz. Bu ihtisasların hepsinde Avrupa akreditasyonundan geçmiş bir üniversiteyiz. Bugün için mümkün olmasa bile ilerleyen zamanlarda çift diploma projesini ortaya koyarsak, Türkiye'deki gençler hem bizim üniversitenin hem de Batman Üniversitesi'nin diplomasını alırsa ne güzel olur." ifadelerini kullandı.

Zirvede daha sonra akademisyenler sunum yaptı.

Zirveye, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, TPAO Batman Bölge Müdürü¨ Mustafa Demir, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı, farklı illerden akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

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Kaynak: AA

Batman Üniversitesi, Türkiye, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Batman Enerji Zirvesi' başladı - Son Dakika

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