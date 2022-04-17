Batman Engelliler Spor Kulübünden kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika
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Batman Engelliler Spor Kulübünden kan bağışı kampanyasına destek

17.04.2022 13:07
Batman Engelliler Spor Kulübünden kan bağışı kampanyasına destek

Batman Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya ile sporcular kan bağışında bulundu.

Batman Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya ile sporcular kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ın Atatürk Parkı önünde bulunan kan bağışı noktasına gelen Kaya ve sporcular ramazan ayında azalan kan bağışına destek olmak amacıyla kan verdi.

Kaya, sporcularla beraber kan vermeye geldiklerini belirterek, Vali Hulusi Şahin'in başlattığı kan bağışı kampanyasına destek olmak için kan bağış noktasına geldiklerini söyledi.

Kan bağışının hem insanlık görevi, hem de bağışta bulunmanın faydalı olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Bir damla kan bir hayat kurtarır düşüncesi ile herkesin kan bağışı konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesinde amacımız kan bağışının önemine dikkati çekmek. Bunun yanı sıra farkındalık oluşturarak kan verecek gönüllü sayısının artırılmasına katkı sunmak istiyoruz. Sağlıklı olan herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Kulüp üyelerimiz, sporcularımız olarak Türk Kızılay'ın kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmaya devam edeceğiz"

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Kan Bağışı, Kızılay, Batman, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Engelliler Spor Kulübünden kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika


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