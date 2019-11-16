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Batman ersoy terör örgütü tarihin en zayıf günlerine geldi

6 saat önce

Ersoy Terör örgütü tarihin en zayıf günlerine geldiİçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Terör örgütü belki de tarihin en zayıf, en güçsüz günlerine geldi dedi.

Ersoy Terör örgütü tarihin en zayıf günlerine geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Terör örgütü belki de tarihin en zayıf, en güçsüz günlerine geldi dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte PKK'ya yönelik jandarma, emniyet ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleştirilen, Kıran-2 operasyonunun sürdüğü Batman'a geldi. Vali Hulusi Şahin'i ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bölge genelinde sağlanan huzur ve güven ortamının kalıcı olması için operasyonların aralıksız devam ettiğini söyledi. Ersoy, Terör örgütü belki de tarihin en zayıf, en güçsüz günlerine geldi. 1 Ekim'de başlayan kış operasyonlarımızla da Kıran-4, Kıran-5, Kıran-6 operasyonlarını başlattık. Arkası devam edecek. Sahada güvenlik güçlerimizin basmadığı hiçbir yer kalmadı. Girmedikleri hiçbir in kalmadan mücadelemizi devam ettiriyoruz. Halkımızın bugün yakaladığı bu huzur ve bu güven ortamının devam etmesi ve kalıcı hale gelmesi için kararlılıkla mücadelemizi aralıksız devam edeceğiz. Artık huzurun ne demek olduğunu, güvenliğin ne demek olduğunu son yıllarda yakaladığımız ortamda çok iyi gördük. Ekonomiden sosyal ilişkilerine kadar her alanda ne kadar güzel gelişmeler yakaladığımızı hep birlikte gördük. Tüm bölge illerinde yaptığımız izlenimlerde de halka şefkat, teröriste de olabildiğince sert muamele ile bugüne kadar sağladıkları bu güzel ortam için emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.

Batman ersoy terör örgütü tarihin en zayıf günlerine geldi

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:28 Kaynak: DHA
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