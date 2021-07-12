Batman eski havaalanı kavşağında kaza, iki yaralı - Son Dakika

Batman eski havaalanı kavşağında 2 aracın karıştığı kazada iki vatandaş yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde eski havaalanı kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, kontrolden çıkan iki araç refuje çıkarak durdu. Kazada yaralanan iki vatandaş kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahale ardından Batman Eiğitim ve araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - BATMAN