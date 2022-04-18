Batman ESOB'tan esnaf için konut projesi - Son Dakika

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB), esnafa konut için proje hazırladı.

Batman ESOB Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, Anadolu Ajansı (AA) Batman Bürosunu ziyaretinde, AA'nın kurulduğu günden bu yana halka doğru haberi ulaştırması, tarafsız ve ilkeli haber anlayışıyla önemli bir görev icra ettiğini söyledi.

27 Şubat'ta yapılan seçim ile başkanlık görevini devraldığını anımsatan Çiftçi, esnafı rahatlatacak ve işlerini kolaylaştıracak projeler hazırladıklarını belirtti.

En önemli projelerinden birinin esnafı kira öder gibi ev sahibi yapmak olduğunu kaydeden Çiftçi, "Bu projeyi önemsiyoruz. Çünkü bir kısım esnafımız salgın döneminde ödemelerini yapabilmek için evlerini satmak zorunda kaldı. Özellikle küçük ölçekli esnafımızın ev sahibi olması neredeyse imkansız hale geldi." dedi.

Projenin hayata geçirilmesi için ilk olarak Vali Hulusi Şahin ile görüştüklerini belirten Çiftçi, fizibilite çalışmalarına başladıklarını, uygun bir arsa bulmaları halinde TOKi ile görüşmelere başlayacaklarını aktardı.