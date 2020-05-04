BATMAN Evin balkonunda görülen kara böceklere inceleme - Son Dakika

Evin balkonunda görülen kara böceklere inceleme

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, dün evin balkonunda görülen kara böcekler, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce incelemeye alındı. Gercüş merkezdeki apartmanın 8'inci katında, Soyvural ailesinin oturduğu dairenin balkonunda dün görülen kara böcekler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce incelemeye alındı. Bitki koruma bölümündeki mühendisler tarafından kara böceklerle ilgili incelemelerin yapıldığını anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, kara böceğin yoğunlukla ormanlık alanda yaşadığını söyledi. Bu böceklerin insanlara veya bitkilere zararının olmadığını kaydeden Kaplan, kara böceklerin popülasyonunun fazla olması nedeniyle bu yıl Gercüş'te görüldüğünü belirtti.