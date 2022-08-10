Edinilen bilgiye göre olay, Batman Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, o sırada oradan geçmekte olan kamyonetin aniden önüne atladı. Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalktı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üzerinden kamyonet geçen çocuk burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

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