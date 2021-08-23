BATMAN FISTIK BAHÇELERİNDE HIRSIZ NÖBETİ (EK GÖRÜNTÜ - Son Dakika

BATMAN yöresinde 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın hasat döneminin başlamasıyla birlikte, arazilerdeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Bekçiler, geceleri bahçelerin çevrelerinde av tüfekleriyle ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için nöbet tutuyor.

Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat dönemine kadar iki aylık sürede bekçi ve bahçe sahipleri, av tüfekleriyle geceleri nöbet tutuyor. Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde önceki akşam Mehmet Çoban'ın fıstık ağaçlarına hırsızların dadanmasıyla köylüler harekete geçti. Fıstık üreticisi İdris Baymaz, köyün çevresindeki yüksek yerlerle fıstık bahçelerinin etrafında nöbet tuttuklarını söyledi. Bekçiler, olası bir hırsızlık olayıyla karşılaştıklarında da jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.

'BAHÇELERİ KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Fıstığın bölgedeki en kıymetli ürün olduğunu, bu yüzden de gece ve gündüz fıstık bahçelerinin koruması gerektiğini söyleyen İdris Baymaz, Uzun yıllardır katma değeri yüksek olan fıstıkla geçimimizi sürdürüyoruz. Köyümüzün dört bir yanı fıstık bahçeleriyle çevrili. Hasat döneminde hırsızlara karşı fıstık ağaçlarını korumaya çalışıyoruz. Dönüşümlü olarak bahçelerimizde nöbet tutuyoruz, devriyeleri atıyoruz. Gündüzleri de bahçe etrafında yaya olarak dolaşıyoruz. Bu yıl kuraklığın etkisiyle geçen yıl elde ettiğimiz verimi alamayacağız. Yüzde 70 oranında ürün kaybı yaşanacak dedi.

'FISTIK ÜRETİCİSİNE DESTEK ŞART'

Batman Fıstık üreticileri Birliği Başkanı Hıfzullah Akdaş, Batman ovasında 101 bin dönümlük alana ekilen fıstığın yüzde 40'ından verim alındığını ifade etti. Bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltede ciddi bir kaybın olacağına işaret eden Akdaş, Geçen yıl 12 bin ton civarında ürün elde etmiştik. Maalesef bu yıl aşırı sıcaklar ve kuraklık verimi olumsuz etkiledi. Ağaçların yaprakları kurudu. Fıstığın taneleri de bozulmaya başladı. Bu nedenle geçen yıl elde ettiğimiz ürünün çok gerisinde bir rekolte olacak. Batman ovasında 6 bin ton civarında bir rekoltenin gerçekleşmesini bekliyoruz diye konuştu.

'ÇİFTÇİ KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNE YÖNELDİ'

Daha önce mercimek, arpa ve buğday ektikleri kuru arazilerin çoğunun katma değeri yüksek olan fıstık bahçelerine dönüştüğünü söyleyen Akdaş, Çiftçi artık katma değeri yüksek ürün olan fıstığa yöneldi. En kıymetli olan fıstık çok zahmetli bir iş. Fıstık üreticisinin de desteklenmesi gerekiyor. Siirt, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen tüccarlar Batman'da kilosunu 65-70 TL arasında aldığı fıstığı satın alıyor. Bu yıl ürün düşük olacak ama fiyatı da artacak dedi.

'KIRAÇ ALANLAR DEĞENLENDİRİLMELİ'

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş ise Batman Ovası'nda daha çok kıraç alanlarda fıstık ekiminin yapılmasının gerektiğini belirtti. Aydiş, 100 bin dönümü geçen fıstık alanları Batman çiftçisinin bu ürüne ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Çiftçiden tek isteğimiz var. O da birinci sınıf arazilere ürün ekmemeli. Fıstık daha çok kıraç alanları sever. Kayalık alanlara ekilen fıstığın aroması yüksek olur. Fıstığa destek şart. Bu konuda fıstık üreticileri birliğinin hazırladığı projelere destek veriyoruz ancak bu yıl kuraklık ve sıcaklık fıstık ekimini ciddi etkiledi diye konuştu.