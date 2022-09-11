BATMAN GERCÜŞ' TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI ;4 YARALI - Son Dakika
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BATMAN GERCÜŞ' TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI ;4 YARALI

11.09.2022 11:29

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkiinde meydana geldi. Gercüş'ten Batman'a seyir olan 72 ED 874 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İ. U. (18), S. U. (13), R. U. (63) ve H. B. (47) ilk müdahalelerinin ardından Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine götürüldü. Yaralılar buradaki müdahalelerin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BATMAN GERCÜŞ' TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI ;4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BATMAN GERCÜŞ' TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI ;4 YARALI - Son Dakika
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