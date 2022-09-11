BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkiinde meydana geldi. Gercüş'ten Batman'a seyir olan 72 ED 874 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İ. U. (18), S. U. (13), R. U. (63) ve H. B. (47) ilk müdahalelerinin ardından Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine götürüldü. Yaralılar buradaki müdahalelerin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › BATMAN GERCÜŞ' TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI ;4 YARALI - Son Dakika