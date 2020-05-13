BATMAN Gercüş'te sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

Gercüş'te sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar sokaklarda ve parklarda doyasıya eğlendi.

Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 0-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatleri arasında kaldırılınca çocuklar sokakları ve parkları doldurdu. Uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken ilçe genelinde kimi sokakta arkadaşlarıyla top oynadı. Kimi de parklarda eğlenerek güneşli havanın tadını çıkardı. Anne ve babaları da çocuklarının bu mutluluğuna ortak oldu.

'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZDIR'

Bugünün kendileri için bayram olduğunu belirten Furkan Öner, "Bugün bizim bayramımızdır. İki aydır dışarı çıkmıyorduk. Bu gün dışarı çıktık ve arkadaşlarımızla oyun oynadık. Çok mutluyuz" dedi.