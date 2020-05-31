BATMAN Gercüş'te sopalı, bıçaklı kavga 3 yaralı - Son Dakika

Gercüş'te sopalı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Mehmet Nurikaya Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkma tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan E.A (22), F.K (22) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan E.A., buradan Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçlerince olaya karıştıkları tespit edilen A.Y. ve B.P. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.