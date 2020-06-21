BATMAN Gercüş'ün Gönüllü köyünde 1 evde yeni karantina uygulaması - Son Dakika

Gercüş'ün Gönüllü köyünde 1 evde yeni karantina uygulaması

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde daha önce 2 kez karantinaya alınan ve cuma günü karantinadan çıkan Gönüllü köyünde bir ev görülen vaka nedeniyle karantinaya alındı.

Gercüş ilçesinde daha önce 2 kez karantinaya alınan ve 19 Haziran'da karantinadan çıkan Gönüllü köyünde, koronavirüs tespit edilen 1 kişinin evi, ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulanan adrese giriş ve çıkışlar yasaklandı.